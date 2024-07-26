Во Франции заявили о поджогах возле железных дорог с целью затруднить открытие Олимпиады

Париж. Франция. Движение скоростных поездов пытались парализовать во Франции в день открытия Олимпийских игр. Об этом объявило Национальное общество французских железных дорог, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Figaro.

Сообщается, что возле скоростных линий направлений Атлантики, Севера и Востока неизвестные устроили поджоги, что привело к нарушению расписания, особенно на вокзале Монпарнас в Париже.

В частности, пожар, причиной которого мог быть умышленный поджог, произошел возле путей в департаменте Эр-и-Луар. В результате был нанесен ущерб сигнальным установкам. Это привело к увеличению времени в пути в течение всего дня и даже отмене поездов на атлантическом направлении между Парижем и Туром, а также Парижем и Ле-Маном. Задержки составили от 30 минут до часа с лишним.

На северной скоростной линии пожар вспыхнул неподалеку от города Аррас, движение поездов было нарушено с 5:15 утра 26 июля. На восточном направлении злоумышленники устроили поджог в лотарингской коммуне Паньи-сюр-Мозель. В результате составы начали прибывать с опозданием до 45 минут.

Произошедшее серьезно затруднит сообщение до ближайших выходных, написал в соцсети министр транспорта Франции Патрис Вергрите. А министр спорта Амели Удеа-Кастера назвала поджоги «актами саботажа», направленными против страны и ее олимпийской сборной.