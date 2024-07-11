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Дело о краже гномов: в Германии разыскивают пропавшую коллекцию садовой скульптуры

17:46, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Дело о краже гномов: в Германии разыскивают пропавшую коллекцию садовой скульптуры
17:46, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Германия\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#болельщики\n#пенсионеры\n#сад\n#кража\n#полиция\n#расследование\n#скульптуры
Фото: pxhere.com
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На воров пожаловались пожилые супруги, собиравшие фигурки 40 лет.

Вальдсхут-Тинген. Германия. 25 фигурок гномов украли неизвестные с участка пожилой супружеской пары в Германии. Потерпевшие заявили, что собирали эту коллекцию 40 лет, и она для них очень дорога, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild.

С жалобой в полицию обратились 77-летний Рудольф и 70-летняя Герда. Они живут в деревне неподалеку от города Вальдсхут-Тинген на юге страны. 

Их участок с 25 гномами всегда привлекал внимание туристов. К сожалению, не все из них бывают честными людьми. 5 июля, в день игры между Германией и Испанией на Евро-2024, неизвестные похитили всю коллекцию.

В полиции отметили, что стоимость гномов составляет порядка 500 евро, но для владельцев они бесценны. Решено любой ценой найти злоумышленников и вернуть гномов на участок. Следствие предполагает, что скульптуры увезли на автомобиле, идет опрос возможных свидетелей.

17:46, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Германия\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#болельщики\n#пенсионеры\n#сад\n#кража\n#полиция\n#расследование\n#скульптуры