Дело о краже гномов: в Германии разыскивают пропавшую коллекцию садовой скульптуры

Вальдсхут-Тинген. Германия. 25 фигурок гномов украли неизвестные с участка пожилой супружеской пары в Германии. Потерпевшие заявили, что собирали эту коллекцию 40 лет, и она для них очень дорога, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild.

С жалобой в полицию обратились 77-летний Рудольф и 70-летняя Герда. Они живут в деревне неподалеку от города Вальдсхут-Тинген на юге страны.

Их участок с 25 гномами всегда привлекал внимание туристов. К сожалению, не все из них бывают честными людьми. 5 июля, в день игры между Германией и Испанией на Евро-2024, неизвестные похитили всю коллекцию.

В полиции отметили, что стоимость гномов составляет порядка 500 евро, но для владельцев они бесценны. Решено любой ценой найти злоумышленников и вернуть гномов на участок. Следствие предполагает, что скульптуры увезли на автомобиле, идет опрос возможных свидетелей.