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В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали около 100 прихожан мечети

10:59, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Иерусалиме в столкновениях с полицией пострадали около 100 прихожан мечети
10:59, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Палестина\n#конфликт\n#мечеть\n#полиция\n#пострадавшие\n#беспорядки\n#Израиль
Фото: pxhere.com
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Одновременно по территории Израиля были выпущены 9 ракет из сектора Газа.

Иерусалим. Израиль. Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Пострадали около 100 прихожан храма, более 400 человек задержаны, пишет Коммерсантъ со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

По данным палестинских СМИ, утром 5 апреля полицейские устроили рейд в мечети. В помещении, где проходят богослужения, силовиками применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Кроме того, к месту происшествия долгое время не пускали медиков для оказания помощи пострадавшим. 

Расположенная на Храмовой горе Иерусалима мечеть Аль-Акса является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. С осуждением акции уже выступили Иордания и Египет.

Издание отмечает, что также 5 апреля из сектора Газа по Израилю выпущено 9 ракет. По словам представителя израильской армии Авихая Эдри, 4 из них были обезврежены системами ПВО, остальные упали на безлюдной территории.

10:59, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Палестина\n#конфликт\n#мечеть\n#полиция\n#пострадавшие\n#беспорядки\n#Израиль