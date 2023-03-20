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Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

10:05, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
10:05, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
22
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#КНДР\n#Япония\n#ракеты
Фото: unsplash.com (Andrea De Santis)
22
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Она упала вне исключительной зоны островного государства.

Пхеньян. КНДР. Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединённом комитете начальников штабов ВС Южной Кореи отметили, что была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни. По данным японских СМИ, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Дальность полета составила около 800 км. В сообщении говорится, что разведывательными органами Южной Кореи и США проводится «всесторонний анализ особенностей» ракеты. В комитете сообщили, что союзники проведут совместные военные учения, чтобы поддерживать высокую степень готовности к ответу на «любые северокорейские провокации».

Ранее в КНДР подтвердили запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» с территории международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.

10:05, 20 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#КНДР\n#Япония\n#ракеты