Морская черепаха покусала россиянку в Анталье

Анталья. Турция. На российскую туристку в турецкой Анталье напала огромная черепаха-логгерхед. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Posta.

По данным издания, пострадавшая – 64-летняя Лидия Базарова. Вместе с подругой она отправилась утром искупаться в Средиземном море. Когда женщина находилась неподалеку от берега, кто-то схватил ее за бедро. Купальщица попыталась отбиться от неизвестного существа. Тогда подводное чудовище укусило ее за руку. На крики туристки прибежал местный спасатель. Он попытался отогнать агрессивную черепаху. Россиянка тем временем выбралась на сушу. По ее словам, своими мощными челюстями рептилия сломала заступившемуся за нее мужчине руку.

Женщине помогли дойти до отеля, а затем доставили в больницу. Там врачи обнаружили на теле пострадавшей большие гематомы и следы от укусов. По словам Лидии Базаровой, теперь она не уверена, отважится ли снова плавать в открытом море.

Логгерхеды, или головастые морские черепахи (лат. Caretta caretta) достигают 95 см в длину и массы до 200 кг. Питаются моллюсками, ракообразными, рыбами, медузами, губками. Обитают в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море). В России логгерхедов обнаруживали в Баренцевом море около Мурманска, на Дальнем Востоке в заливе Петра Великого и в Керченском проливе Черного моря. Агрессивности к людям обычно не проявляют.