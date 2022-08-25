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Яхта российского угольного магната затонула у берегов Сицилии

10:17, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
Яхта российского угольного магната затонула у берегов Сицилии
10:17, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Италия\n#Россия\n#корабли\n#море\n#авария\n#предприниматели\n#Кузбассразрезугль\n#кораблекрушение
Фото: pixabay.com
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Судно принадлежало, как предполагают, Геннадию Айвазяну.

Милаццо. Италия. Стало известно о затоплении в Средиземном море яхты российского бизнесмена. Кораблекрушение произошло в ночь на 21 августа около города Милаццо на Сицилии, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Daily Mail и Superyacht Times.

Речь идет о 39-метровой яхте Life Saga (по другим сведениям – My Saga). Она была построена в 2007 году в Монако. По данным итальянского портала La Gazzetta Del Mezzogiorno, судно принадлежало совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну.

В кормовую часть яхты начала поступать вода. Капитан подал сигнал бедствия. С помощью береговой охраны четверых пассажиров и одного члена экипажа эвакуировали. Четверо матросов остались на судне и пытались его спасти, но безуспешно. На следующий день яхта начала тонуть, и всех, кто был на борту, доставили на сушу.

10:17, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
161
0
#Италия\n#Россия\n#корабли\n#море\n#авария\n#предприниматели\n#Кузбассразрезугль\n#кораблекрушение