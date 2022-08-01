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Наводнения в Иране унесли почти 70 жизней

09:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
Наводнения в Иране унесли почти 70 жизней
09:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#потоп\n#дожди\n#наводнение\n#паводок\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#Иран
Фото: pixabay.com
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Еще 45 человек пропали без вести.

Тегеран. Иран. 69 жителей Ирана погибли в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. Реки страны вышли из берегов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Tasnim.

Как сообщили в Организации по управлению в кризисных ситуациях Ирана, без вести пропали еще 45 человек, в том числе три гражданина Ирака.

Всего от потопа пострадали 111 городов и 310 сел в 20 провинциях.

Спасатели оказывают помощь выжившим и ведут поиск тел погибших. Окончательно число жертв пока не подсчитано.

09:59, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
50
0
#потоп\n#дожди\n#наводнение\n#паводок\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#Иран