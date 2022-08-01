Наводнения в Иране унесли почти 70 жизней

Тегеран. Иран. 69 жителей Ирана погибли в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. Реки страны вышли из берегов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Tasnim.

Как сообщили в Организации по управлению в кризисных ситуациях Ирана, без вести пропали еще 45 человек, в том числе три гражданина Ирака.

Всего от потопа пострадали 111 городов и 310 сел в 20 провинциях.

Спасатели оказывают помощь выжившим и ведут поиск тел погибших. Окончательно число жертв пока не подсчитано.