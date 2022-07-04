1000 тонн мазута может попасть в море у берегов Австралии

Сидней. Австралия. Грузовое судно село на мель возле австралийского Сиднея. На борту находится 21 член экипажа и 1000 тонн мазута, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Мель, на которой застрял грузовоз, находится неподалеку от Королевского национального парка. К спасательной операции привлекли 3 буксира и самолет, но применить технику не удалось из-за ухудшившейся погоды.

Помимо спасения людей, необходимо также предотвратить экологическую катастрофу, которая может произойти при попадании топлива с судна в море.