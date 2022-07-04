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1000 тонн мазута может попасть в море у берегов Австралии

10:51, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
1000 тонн мазута может попасть в море у берегов Австралии
10:51, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
307
0
#Австралия\n#море\n#топливо\n#опасность\n#экология\n#кораблекрушение
Фото: pixabay.com
307
0

Топливо находится на судне, терпящем бедствие.

Сидней. Австралия. Грузовое судно село на мель возле австралийского Сиднея. На борту находится 21 член экипажа и 1000 тонн мазута, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Мель, на которой застрял грузовоз, находится неподалеку от Королевского национального парка. К спасательной операции привлекли 3 буксира и самолет, но применить технику не удалось из-за ухудшившейся погоды.

Помимо спасения людей, необходимо также предотвратить экологическую катастрофу, которая может произойти при попадании топлива с судна в море.

10:51, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
307
0
#Австралия\n#море\n#топливо\n#опасность\n#экология\n#кораблекрушение