В Италии спасатели эвакуировали с вершины горы группу туристов с ребёнком

У 11-летнего мальчика закончились силы после подъёма.



Рим. Италия. Службы спасения в Италии эвакуировали группу туристов с ребёнком за несколько минут до шторма. Об этом пишет «Газета.ру».

Группа из четырёх туристов, включая 11-летнего мальчика, путешествовала по Карнийским Альпам. Восхождение на гору Тиниса (2120 м) оказалось ребёнку не по силам. После занятия вершины у него кончились силы. Спуститься самостоятельно мальчик уже не мог, к тому же это представляло серьёзную опасность из-за надвигающейся бури.

Тогда восходители связались с экстренными службами, объяснили ситуацию и попросили помощи. Команда спасателей на вертолёте гражданской защиты успела долететь до вершины горы за несколько минут до того, как там начался шторм. Эвакуация прошла успешно. Если бы спасатели не успели, вывезти путешественников в условиях непогоды было бы невозможно.