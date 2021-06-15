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В Абхазии обстреляли двух российских туристов

12:51, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Абхазии обстреляли двух российских туристов
12:51, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
117
0
#туристы\n#конфликт\n#стрельба\n#полиция\n#Абхазия
Фото: pixabay.com
117
0

По данным полиции, конфликт произошел в ресторане Пицунды.

Пицунда. Абхазия. Житель Абхазии открыл огонь по туристам из России в Пицунде. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Отмечается, что 43-летний гражданин республики повздорил с двумя 36-летними россиянами. В ходе конфликта он обстрелял из пистолета обоих туристов. У женщины повреждены колени обеих ног и левая стопа, мужчина получил ранения в левую ногу и область таза. 

Первичную медпомощь пострадавшим оказали в Гаграх, затем продолжили лечение на территории России. Стрелявший задержан, ранее он был неоднократно судим за различные правонарушения.

12:51, 15 июня, 2021
Евгений Кандаков
117
0
#туристы\n#конфликт\n#стрельба\n#полиция\n#Абхазия