Российский военный погиб в Сирии при подрыве бронеавтомобиля

Еще трое получили ранения.



Эль-Хасака. Сирия. В сирийской провинции Хасека при проверке маршрута патрулирования военной полиции подорвался бронеавтомобиль. В результате погиб российский военнослужащий, сообщает РБК.

Вместе с ним пострадали еще трое военных, находившихся в машине. Их доставили в госпиталь, угрозы жизни раненых нет, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что для подрыва бронетехники было использовано неизвестное взрывное устройство.

Добавим, с конца апреля по первую половину мая правительственные войска Сирии совместно с ВКС России ликвидировали 338 террористов. 44 боевика задержаны, обнаружены тайные склады боеприпасов, использовавшиеся экстремистскими группировками. Также в мае в провинции Хама были уничтожены подземные катакомбы площадью около 100 кв. метров, в которых укрывались боевики.