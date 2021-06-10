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Российский военный погиб в Сирии при подрыве бронеавтомобиля

11:29, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
Российский военный погиб в Сирии при подрыве бронеавтомобиля
11:29, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
53
0
#армия\n#Минобороны\n#террористы\n#взрыв\n#гибель людей\n#Сирия
Фото: pixabay.com
53
0

Еще трое получили ранения.

Эль-Хасака. Сирия. В сирийской провинции Хасека при проверке маршрута патрулирования военной полиции подорвался бронеавтомобиль. В результате погиб российский военнослужащий, сообщает РБК.

Вместе с ним пострадали еще трое военных, находившихся в машине. Их доставили в госпиталь, угрозы жизни раненых нет, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что для подрыва бронетехники было использовано неизвестное взрывное устройство.

Добавим, с конца апреля по первую половину мая правительственные войска Сирии совместно с ВКС России ликвидировали 338 террористов. 44 боевика задержаны, обнаружены тайные склады боеприпасов, использовавшиеся экстремистскими группировками. Также в мае в провинции Хама были уничтожены подземные катакомбы площадью около 100 кв. метров, в которых укрывались боевики.

 

11:29, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
53
0
#армия\n#Минобороны\n#террористы\n#взрыв\n#гибель людей\n#Сирия