В Чехии местный житель держал у себя танк Т-34 и артустановку СУ-100

Мужчина готов был сдать их властям по оружейной амнистии, но в итоге бронетехнику признали неопасной.



Прага. Чехия. Танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку СУ-100 хотел добровольно сдать государству житель Чехии в рамках оружейной амнистии. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание CTK.

Выяснилось, что гражданин владел бронетехникой на законных основаниях с 1990-х годов. Однако, узнав об оружейной амнистии, он заявил о своем имуществе в полицию и предложил проверить, не представляют ли пушка и танк (который он выкрасил в розовый цвет) какой-либо опасности для окружающих.

Полицейские признали боевые машины непригодными для стрельбы и оставили владельцу.

Оружейная амнистия проводится в Чехии не в первый раз. Благодаря ей жители смогли без риска уголовной ответственности избавиться от незаконно хранящегося оружия либо узаконить свои права на владение им.

Напомним, недавно в Воронежской области жители обсудили в соцсетях перевозку по федеральной трассе фронтового бомбардировщика Су-24. Оказалось, что самолет списали в музей военной техники.