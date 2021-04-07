Бомбардировщик Су-24 заметили на дороге жители Воронежской области

Как выяснилось, военные подарили списанный самолет мемориалу в Новой Усмани.



Новая Усмань. Воронежская область. Жители Воронежской области обсудили в соцсетях фото и видео транспортировки фронтового бомбардировщика Су-24. Самолет везли по федеральной трассе М-4 «Дон» в ночное время, пишет «Российская газета».

Пользователи высказывали разные версии о причинах перевозки авиатехники: «топливо кончилось», «украли на металл». Один из комментаторов высказался так: «долетел без пробок за 20 минут».

Как объяснили в администрации Новоусманского района Воронежской области, в действительности бомбардировщик везли в музей боевой техники под открытым небом. Он находится в Новой Усмани. В 2019 году там установили БТР-60БП, в 2020-м - Т-80Б. Су-24 станет третьим экспонатом. Официальная церемония открытия запланирована на 9 апреля.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов отметил, что проект по созданию музея под открытым небом важен не только с точки зрения создания туристического объекта, но и для патриотического воспитания молодежи. Чиновник поблагодарил Министерство обороны России и командование 6 армии ВВС и ПВО России за новый экспонат.

Также в пресс-службе районной администрации добавили, что подаренный музею бомбардировщик совершил около 200 боевых вылетов на Северном Кавказе и в Южной Осетии. На нем в разное время летали Герои России Юрий Ероховец и Николай Шпитонков.