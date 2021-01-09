В двух городах провинции Хэбэй в Китае ввели карантин из-за COVID-19

Под ограничения попали не менее 11 миллионов человек.

Шицзячжуан. Китай. Власти Китая из-за вспышки COVID-19 призвали жителей городов Шицзячжуан и Синтай не выходить из дома в течение семи дней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

За неделю в этом районе выявили более 300 случаев заболевания коронавирусом, из которых 197 — бессимптомные. Ограничения коснутся не только жителей городов, но и окрестных деревень. Под карантин попали не менее 11 миллионов человек.

Кроме того, в указанных городах запрещены массовые мероприятия. Все приезжающие в Пекин из Хэбэя должны предоставить документ с места работы в столице КНР и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.