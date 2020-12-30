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Взрывы прогремели в аэропорту столицы Йемена

17:12, 30 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Взрывы прогремели в аэропорту столицы Йемена
17:12, 30 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#террористы\n#самолет\n#аэропорт\n#авиация\n#Йемен\n#взрыв\n#теракт
Фото: pixabay.com
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Есть погибшие и раненые.

Аден. Йемен. Во время посадки правительственного авиалайнера в аэропорту столицы Йемена Адене произошло несколько взрывов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Сообщается о нескольких погибших и раненых. РИА Новости со ссылкой на источник пишет о 5 жертвах предполагаемого теракта.

Взрывов было 3. Они прогремели, когда члены правительства покидали воздушное судно. Никто из министров не пострадал.

По данным ООН, за 5 лет конфликта в Йемене погибли 233 тыс. человек.

17:12, 30 декабря, 2020
Евгений Кандаков
134
0
#террористы\n#самолет\n#аэропорт\n#авиация\n#Йемен\n#взрыв\n#теракт