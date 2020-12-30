Взрывы прогремели в аэропорту столицы Йемена

Есть погибшие и раненые.



Аден. Йемен. Во время посадки правительственного авиалайнера в аэропорту столицы Йемена Адене произошло несколько взрывов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Arabiya.

Сообщается о нескольких погибших и раненых. РИА Новости со ссылкой на источник пишет о 5 жертвах предполагаемого теракта.

Взрывов было 3. Они прогремели, когда члены правительства покидали воздушное судно. Никто из министров не пострадал.

По данным ООН, за 5 лет конфликта в Йемене погибли 233 тыс. человек.