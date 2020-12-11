Возле Боржоми в Грузии произошло землетрясение

Пострадали ли знаменитые источники минеральной воды, не сообщается.



Дгвари. Грузия. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Грузии. Как сообщает Sputnik , подземные толчки фиксировались в селе Дгвари, в 12 км от Боржоми и в 160 км от Тбилиси.

Как уточнили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр находился на глубине 13 км. О жертвах и разрушениях не сообщается. Неизвестно также, нанесен ли ущерб знаменитым источникам минеральной воды.

Последнее по времени крупное землетрясение произошло в Грузии в 1991 году на западе страны. Магнитуда его составила 7. Погибли порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тыс. домов и 1 тыс. промышленных объектов.