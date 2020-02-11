Таиланд выплатит 140 тыс долларов российской семье, лишившейся двоих детей

Брат и сестра скончались после столкновения двух катеров у острова Пхукет.



Пхукет. Таиланд. Власти Таиланда пообещали российской семье, двое детей из которой погибли во время отдыха на острове Пхукет, денежную компенсацию. Ее размер составит примерно 140 тыс. долларов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов, размер компенсации ему назвал вице-губернатор провинции.

Напомним, 10 февраля в море возле Пхукета столкнулись два катера. В результате пострадали более 20 человек, в основном россияне, погибли двое – 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оказалось, что они – брат и сестра.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, тела детей доставят в Россию через 10 дней.