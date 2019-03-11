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Из-за катастрофы в Эфиопии власти Китая временно отказались от «Боингов 737 MAX 8»

09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
146
0
#катастрофа\n#Эфиопия\n#самолет
Фото: wikipedia.org
146
0

10 марта в Аддис-Абебе разбился самолет, на борту которого находились 157 человек.

Пекин. Китай. Власти Китая временно отказались от использования самолетов «Boeing 737 MAX 8» на внутренних национальных авиалиниях. Запрет связан с катастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, пишет RT.

Как отметили в Управлении гражданской авиации Китая, с 2018 года это уже вторая катастрофа с самолетами данной серии. В октябре индонезийский лайнер также
разбился через несколько минут после взлета.
Учитывая то, что оба самолета были новыми, а также то, что крушения случились на стадии взлета, прослеживается схожесть катастроф.
Напомним, лайнер в Эфиопии упал 10 марта. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все погибли.

09:00, 11 марта, 2019
Анна Торхова
146
0
#катастрофа\n#Эфиопия\n#самолет

 

 

 


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