Из-за катастрофы в Эфиопии власти Китая временно отказались от «Боингов 737 MAX 8»

10 марта в Аддис-Абебе разбился самолет, на борту которого находились 157 человек.

Пекин. Китай. Власти Китая временно отказались от использования самолетов «Boeing 737 MAX 8» на внутренних национальных авиалиниях. Запрет связан с катастрофой, произошедшей 10 марта в Эфиопии, пишет RT.

Как отметили в Управлении гражданской авиации Китая, с 2018 года это уже вторая катастрофа с самолетами данной серии. В октябре индонезийский лайнер также

разбился через несколько минут после взлета.

Учитывая то, что оба самолета были новыми, а также то, что крушения случились на стадии взлета, прослеживается схожесть катастроф.

Напомним, лайнер в Эфиопии упал 10 марта. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все погибли.