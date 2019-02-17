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Дональд Трамп заявил, что США могут отпустить на свободу 800 боевиков

17:50, 17 февраля, 2019
17:50, 17 февраля, 2019
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#США\n#Сирия\n#боевики\n#Трамп\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
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По словам американского лидера, это произойдет если союзники – европейские государства – не вернут членов террористических группировок на родину, чтобы осудить их.

Вашингтон. США. Дональд Трамп заявил, что США могут отпустить на свободу 800 боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ организация. По словам американского лидера, это произойдет если союзники – европейские государства – не вернут членов террористических группировок на родину, чтобы осудить их, пишет Интерфакс со ссылкой на твиттер американского лидера.

«США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду», - написал Трамп.

Президент отметил, что «США не хотят смотреть, как эти боевики ИГ распространяются по Европе, куда, как ожидается, они направятся». Также, по его словам, власти Америки «делают так много» для решения этого вопроса.

«Настало время другим вступиться и сделать ту работу, которую они способны сделать», - заявил Трамп.

Интерфакс со ссылкой на Bloomberg и власти США также сообщает, что сейчас курдские бойцы в Сирии держат в тюрьмах около 800 боевиков из четырех десятков стран. В свою очередь СМИ Франции ранее сообщали о 150 граждан страны, задержанных в Сирии.

17:50, 17 февраля, 2019
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#США\n#Сирия\n#боевики\n#Трамп\n#Дональд Трамп

 

 

 


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