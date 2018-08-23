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Кевина Спейси в очередной раз обвинили в изнасиловании

11:40, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:40, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
244
0
#США\n#гомосексуализм\n#насилие\n#Голливуд\n#уголовное дело\n#актеры\n#изнасилование\n#сексуальная ориентация\n#голливудские звезды
Фото: Wikimedia Commons
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С конца 2017 года более 30 мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах.

США. Прокуратура округа Лос-Анджелес завела еще одно дело о сексуальном насилии, фигурантом которого является Кевин Спейси. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Hollywood Reporter.

Власти подтвердили информацию, однако детали дела, а именно кто стал жертвой насилия и при каких обстоятельствах, не сообщается.

Напомним, что первый, кто обвинил двукратного обладателя премии «Оскар» в изнасиловании, был британский актер Энтони Рэпп. Он стал жертвой в возрасте 14 лет. После распространения в СМИ этой информации Спейси рассказал о своей гомосексуальности.

После компания Netflix отказалась от его участия в сериале «Карточный домик». Режиссер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотт переснял все сцены фильма, где был задействован Спейси.

Всего с конца 2017 года актера обвинили более 30 мужчин в сексуальных домогательствах.

11:40, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
244
0
#США\n#гомосексуализм\n#насилие\n#Голливуд\n#уголовное дело\n#актеры\n#изнасилование\n#сексуальная ориентация\n#голливудские звезды

 

 

 


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