Кевина Спейси в очередной раз обвинили в изнасиловании

С конца 2017 года более 30 мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах.

США. Прокуратура округа Лос-Анджелес завела еще одно дело о сексуальном насилии, фигурантом которого является Кевин Спейси. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Hollywood Reporter.

Власти подтвердили информацию, однако детали дела, а именно кто стал жертвой насилия и при каких обстоятельствах, не сообщается.

Напомним, что первый, кто обвинил двукратного обладателя премии «Оскар» в изнасиловании, был британский актер Энтони Рэпп. Он стал жертвой в возрасте 14 лет. После распространения в СМИ этой информации Спейси рассказал о своей гомосексуальности.

После компания Netflix отказалась от его участия в сериале «Карточный домик». Режиссер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотт переснял все сцены фильма, где был задействован Спейси.

Всего с конца 2017 года актера обвинили более 30 мужчин в сексуальных домогательствах.