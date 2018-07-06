Слон повалился на трибуны цирка в Германии и травмировал зрителя

Во время выполнения номера другой слон подтолкнул его хоботом, что и привело к падению.

Оснабрюк. ФРГ. Выступление дрессированных слонов в немецком цирке обернулось травмой для одного из зрителей. Инцидент произошел в городе Оснабрюк на западе Германии, пишут «Известия».

Судя по видеокадрам происшествия, один из трех выступавших слонов задел другого хоботом во время исполнения номера. В результате огромное животное повалилось на трибуны.

Один из зрителей не успел отбежать и получил травму ноги – по словам цирковых артистов, легкую. Ему оказали первую помощь на месте, и мужчина продолжил смотреть представление.

Добавим, во время выполнения номера на слонах находились наездницы. Одна из них упала с животного, но, к счастью, не пострадала.