Злоумышленник при захвате заложников ранил полицейского.

Орландо. США. В США найдены мертвыми четверо детей-заложников и захвативший их мужчина. Трагедия произошла в городе Орландо (Флорида), сообщает Росбалт.

35-летний Гэри Уэйн Линдси находился под наблюдением, в связи с обвинениями в поджоге, побоях и попытке скрыться от преследования полиции.

В ночь на 11 июня злоумышленник захватил в заложники четверых детей в возрасте 12, 10, 7 лет и одного года. После того, как на место прибыла полиция, мужчина открыл огонь по правоохранителям, в результате один из стражей порядка был ранен.

За прошедшие сутки полиции не удалось договориться с захватчиком. Во вторник, 12 июня, мужчину и детей нашли мертвыми.