Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили обвинение в изнасилованиях

Сам Вайнштейн свою вину продолжает отрицать.

Нью-Йорк. США. Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну официально предъявили обвинение в изнасилованиях. Соответствующее заключение вынесло Большое жюри присяжных суда Манхэттена, сообщает Nbc-news.

По информации издания, Вайнштейну вменяют в вину совершение насильственных действий сексуального характера над двумя женщинами. Теперь он обязан будет предстать перед судом.

Сам Вайнштейн свою вину продолжает отрицать. По словам его адвоката Бенджамина Брафмана, сторона защиты намерена опротестовать решение присяжных.

В свою очередь о скандале вокруг продюсера высказался окружной прокурор Манхэттена. «Это заключение приближает его на еще один шаг к тому, чтобы понести ответственность за жестокие преступления, в которых он обвиняется», - отметил Сайрус Вэнс.

Напомним, в конце мая во время допроса по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн был арестован. Однако смог остаться на свободе, заплатив залог в 1 млн долларов. Кроме того, голливудского продюсера ограничили в передвижениях: на него надели электронный браслет, не позволяющий покинуть пределы штата.