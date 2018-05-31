play
pause
  • $ 62.64 ↑
  • € 72.53 ↓

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили обвинение в изнасилованиях

10:05, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
10:05, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
174
0
#США\n#Голливуд\n#скандал\n#адвокат\n#обвинение\n#суд\n#голливудские звезды\n#звезды
Фото: nbcnews.com
174
0

Сам Вайнштейн свою вину продолжает отрицать.

Нью-Йорк. США. Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну официально предъявили обвинение в изнасилованиях. Соответствующее заключение вынесло Большое жюри присяжных суда Манхэттена, сообщает Nbc-news.  

По информации издания, Вайнштейну вменяют в вину совершение насильственных действий сексуального характера над двумя женщинами. Теперь он обязан будет предстать перед судом.  

Сам Вайнштейн свою вину продолжает отрицать. По словам его адвоката Бенджамина Брафмана, сторона защиты намерена опротестовать решение присяжных.  

В свою очередь о скандале вокруг продюсера высказался окружной прокурор Манхэттена. «Это заключение приближает его на еще один шаг к тому, чтобы понести ответственность за жестокие преступления, в которых он обвиняется», - отметил Сайрус Вэнс.  

Напомним, в конце мая во время допроса по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн был арестован. Однако смог остаться на свободе, заплатив залог в 1 млн долларов. Кроме того, голливудского продюсера ограничили в передвижениях: на него надели электронный браслет, не позволяющий покинуть пределы штата.

10:05, 31 мая, 2018
Александра Бобрович
174
0
#США\n#Голливуд\n#скандал\n#адвокат\n#обвинение\n#суд\n#голливудские звезды\n#звезды

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
39070

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15380
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

13895
17:15, 28 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11018
17:51, 28 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10939
15:27, 24 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2481

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2326
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2196
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2134
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2124
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2284

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2262
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2116
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2058
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2001
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске

30 мая, 2018

Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково

30 мая, 2018