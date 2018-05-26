Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

Накануне бывшего кинопродюсера арестовали по обвинению в изнасилованиях.

Нью-Йорк. США. Скандально известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был отпущен из полицейского участка на острове Манхэттен в Нью-Йоке под залог в 1 млн долларов. В пятницу, 25 мая, он явился туда на допрос по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, сообщает RT.

После внесения залога продюсеру позволили остаться на свободе, но ограничили право передвижения. На него надели электронный браслет, который подает сигналы в полицию, и не позволяет подследственному покинуть пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Следующее слушание по делу состоится 30 июля.

Кинопродюсера обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин. Их имена не называются. Однако по данным зарубежной прессы, это могут быть певица Люсия Эванс и актриса Пас де ла Уэрта.

Против Вайнштейна возбуждены уголовные дела еще в двух городах - Лос-Анджелесе и Лондоне. Всего, по версии правоохранительных органов, его жертвами стали более 80 женщин. Кроме упомянутых выше, в их числе могут быть Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Ума Турман и даже глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

После того, как информация о похождениях любвеобильного кинопродюсера получила огласку, он был уволен из собственной компании и исключен из Американской телеакадемии. Также Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров. Кроме того, от него ушла супруга Джорджина Чапман.