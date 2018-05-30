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Испанская полиция отпустила задержанного по запросу Интерпола Уильяма Браудера

16:23, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:23, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#полиция\n#Испания\n#свобода\n#арест\n#махинации\n#Браудер\n#Интерпол\n#задержание
Фото: facebook.com
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О своем аресте бизнесмен сообщил утром.  

Мадрид Испания. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер вышел на свободу. Об этом он сам написал в своем Твиттере

По утверждению бизнесмена, из полицейского участка в Мадриде его выпустили по распоряжению генерального секретаря Интерпола в Лионе. Тот якобы рекомендовал не исполнять ордер международной полицейской организации на арест Браудера, пишет RT.   

Перед этим в испанской полиции сообщили, что предпринимателя выпустили после дачи показаний. Задержание Браудера состоялось, напомним, утром в среду, 30 мая. 

Ранее по просьбе России его внесли в списки разыскиваемых Интерполом. Одновременно с этим США аннулировали его визу. В России Уильям Браудер заочно осужден за финансовые махинации. Однако сам финансист неоднократно заявлял, что российская сторона преследует его в связи с «делом Магнитского»

16:23, 30 мая, 2018
Евгений Кандаков
252
0
#полиция\n#Испания\n#свобода\n#арест\n#махинации\n#Браудер\n#Интерпол\n#задержание

 

 

 


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