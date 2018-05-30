Испанская полиция отпустила задержанного по запросу Интерпола Уильяма Браудера

О своем аресте бизнесмен сообщил утром.

Мадрид Испания. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер вышел на свободу. Об этом он сам написал в своем Твиттере.

По утверждению бизнесмена, из полицейского участка в Мадриде его выпустили по распоряжению генерального секретаря Интерпола в Лионе. Тот якобы рекомендовал не исполнять ордер международной полицейской организации на арест Браудера, пишет RT.

Перед этим в испанской полиции сообщили, что предпринимателя выпустили после дачи показаний. Задержание Браудера состоялось, напомним, утром в среду, 30 мая.

Ранее по просьбе России его внесли в списки разыскиваемых Интерполом. Одновременно с этим США аннулировали его визу. В России Уильям Браудер заочно осужден за финансовые махинации. Однако сам финансист неоднократно заявлял, что российская сторона преследует его в связи с «делом Магнитского»