В Испании полиция задержала британского финансиста Уильяма Браудера

По просьбе России его имя было внесено в списки разыскиваемых Интерполом.

Мадрид. Испания. Британского финансиста Уильяма Браудера задержала полиция Испании. Об этом он рассказал в Твиттере.

«Срочно: я только что был арестован испанской полицией в Мадриде по ордеру на арест российского отделения Интерпола. Едем в полицейский участок прямо сейчас», - написал Браудер.

Bill Browder on Twitter

Напомним, ранее по просьбе России его внесли в списки разыскиваемых Интерполом. Одновременно с этим США аннулировали его визу.

В России Уильям Браудер заочно осужден за финансовые махинации. Однако сам британский финансист неоднократно заявлял, что российская сторона преследует его в связи с «делом Магнитского».