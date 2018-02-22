Принц Гарри получил по почте конверт с белым порошком

Ранее похожее послание пришло невестке Дональда Трампа.

Лондон. Великобритания. Конверт с загадочным белым порошком прислал неизвестный отправитель по почте в Кенсингтонский дворец. Послание было адресовано принцу Гарри и его невесте актрисы Меган Маркл, сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу.

Подозрительное письмо поступило 12 февраля, за день до того, как аналогичный конверт был получен в Вестминстерском дворце, где заседает британский парламент.

К счастью, спецслужбы проверили письмо и обнаружили порошок раньше, чем оно попало в руки принцу и его невесте. Белый порошок изучили специалисты. По их мнению, опасности он не представляет.

Ранее похожие конверты с белым порошком получили более 10 посольств иностранных государств в Москве. Кроме того, белый порошок прислали сыну президента США. Конверт вскрыла невестка Дональда Трампа Ванесса. Ее увезли в больницу.