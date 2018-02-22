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Принц Гарри получил по почте конверт с белым порошком

18:31, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
18:31, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#письмо\n#теракт\n#Великобритания\n#Лондон\n#опасность\n#монархия
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
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Ранее похожее послание пришло невестке Дональда Трампа.  

Лондон. Великобритания. Конверт с загадочным белым порошком прислал неизвестный отправитель по почте в Кенсингтонский дворец. Послание было адресовано принцу Гарри и его невесте актрисы Меган Маркл, сообщают «Известия» со ссылкой  на зарубежную прессу. 

Подозрительное письмо поступило 12 февраля, за день до того, как аналогичный конверт был получен в Вестминстерском дворце, где заседает британский парламент. 

К счастью, спецслужбы проверили письмо и обнаружили порошок раньше, чем оно попало в руки принцу и его невесте. Белый порошок изучили специалисты. По их мнению, опасности он не представляет. 

Ранее похожие конверты с белым порошком получили более 10 посольств иностранных государств в Москве. Кроме того, белый порошок прислали сыну президента США. Конверт вскрыла невестка Дональда Трампа Ванесса. Ее увезли в больницу.

18:31, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
711
0
#письмо\n#теракт\n#Великобритания\n#Лондон\n#опасность\n#монархия

 

 

 

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