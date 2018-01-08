В результате серии взрывов в сирийском городе Идлиб погибли более 30 человек

По предварительным данным, ранения получили около 70 жителей.

Идлиб. Сирия. На севере Сирии, в городе Идлиб, прогремела серия взрывов. Как пишет Росбалт со ссылкой наагентство Anadolu, в результате более 30 человек погибли и около семидесяти пострадали.

По информации корреспондента издания, находящегося в центре событий, предположительно, в ночь с воскресенья на понедельник сдетонировали взрывные устройства, установленные в четырех машинах. Отмечается, что они были припаркованы в нескольких местах в центре города.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Все пострадавшие госпитализированы.