Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

Полиция разогнала его сторонников, пытавшихся пикетировать здание следственного изолятора СБУ.

Киев. Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, пишут «Известия».

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве и доставили в СИЗО сотрудники Службы безопасности Украины. Политика обвиняют в попытке свержения конституционного строя.

Напомним, задержать Михаила Саакашвили сотрудники спецслужб пытались еще 5 декабря. Но тогда его отбили сторонники. Утром в субботу они собрались возле здания следственного изолятора СБУ, но были разогнаны.