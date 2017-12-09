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      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      16:32, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:32, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      224
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#голодовка\n#арест\n#Одесса\n#беспорядки\n#задержание
      Фото: vk.com
      224
      0

      Полиция разогнала его сторонников, пытавшихся пикетировать здание следственного изолятора СБУ.  

      Киев. Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, пишут «Известия»

      Вечером 8 декабря Саакашвили задержали в Киеве и доставили в СИЗО сотрудники Службы безопасности Украины. Политика обвиняют в попытке свержения конституционного строя.   

      Напомним, задержать Михаила Саакашвили сотрудники спецслужб пытались еще 5 декабря. Но тогда его отбили сторонники. Утром в субботу они собрались возле здания следственного изолятора СБУ, но были разогнаны.  

      16:32, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      224
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#Киев\n#голодовка\n#арест\n#Одесса\n#беспорядки\n#задержание

       

       

       

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