В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

В квартире бывшего губернатора Одесской области проходят обыски.

Киев. Украина. В центре украинской столицы задержали бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как пишут РИА «Новости», во время ареста экс-чиновник забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал спрыгнуть вниз.

По информации агентства, Саакашвили арестовали в связи с делом о финансировании акций протеста с участием окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. В его квартире проводятся обыски.

Кроме того, по информации СМИ у дома лидера партии «Движение новых сил» собрались его сторонники. Во время следственных действий между ними и бойцами спецназа произошла потасовка.

Также ситуацию, связанную с арестом Михаила Саакашвили, прокомментировала Служба безопасности Украины. По словам спикера ведомства Елены Гитлянской, пишет РТ, СБУ не имеет отношения к обыску в квартире бывшего губернатора Одесской области. Этим вопросом занимается Генеральная прокуратура Украины. Служба безопасности проводит лишь сопровождающие действия.