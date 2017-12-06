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      Французский суд увеличил залог для Керимова до 40 млн евро

      17:40, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:40, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      74
      0
      #скандалы\n#Франция\n#МИД РФ\n#арест\n#Сулейман Керимов
      Фото: facebook.com
      74
      0

      Сенатор от Дагестана остался на свободе, но не имеет права вернуться в Россию до конца разбирательства.  

      Экс-ан-Прованс. Франция. Известный бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов останется на свободе, но сумма залога для него возрастет с 5 млн евро до 40 млн. Такое решение принял суд французского Экс-ан-Прованса, пишет «Коммерсантъ».   

      Ранее сообщалось, что прокуратура попросила изменить меру пресечения или увеличить до 50 млн евро залог, взятый с предпринимателя. 

      Напомним, Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Суд не стал его арестовывать, отпустив под залог в 5 млн евро. По версии следствия, бизнесмен  с помощью подставных фирм покупал недвижимость на Лазурном берегу. При этом в документах посредники Керимова занижали стоимость домов для того, чтобы платить меньше налогов. 

      После задержания бизнесмена российский МИД направил официальную ноту, в которой говорилось, что, как член Совета Федерации, Керимов обладает дипломатической неприкосновенностью.

      17:40, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      74
      0
      #скандалы\n#Франция\n#МИД РФ\n#арест\n#Сулейман Керимов

       

       

       

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