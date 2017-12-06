Французский суд увеличил залог для Керимова до 40 млн евро

Сенатор от Дагестана остался на свободе, но не имеет права вернуться в Россию до конца разбирательства.

Экс-ан-Прованс. Франция. Известный бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов останется на свободе, но сумма залога для него возрастет с 5 млн евро до 40 млн. Такое решение принял суд французского Экс-ан-Прованса, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила изменить меру пресечения или увеличить до 50 млн евро залог, взятый с предпринимателя.

Напомним, Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Суд не стал его арестовывать, отпустив под залог в 5 млн евро. По версии следствия, бизнесмен с помощью подставных фирм покупал недвижимость на Лазурном берегу. При этом в документах посредники Керимова занижали стоимость домов для того, чтобы платить меньше налогов.

После задержания бизнесмена российский МИД направил официальную ноту, в которой говорилось, что, как член Совета Федерации, Керимов обладает дипломатической неприкосновенностью.