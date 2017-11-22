Россия направила Франции ноту в связи с задержанием сенатора Керимова

Представителя Дагестана в Совфеде взяли под стражу в Ницце.

Москва. МИД России направил официальную ноту из-за задержания в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил в среду, 22 ноября, РИА «Новости».

«В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД России, в которой указано, что Керимов является должностным лицом Российской Федерации и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — заявил сенатор. Он также рассказал, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

Напомним, Сулейман Керимов был задержан во вторник в аэропорту Ниццы в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, прокуратора подозревает его в отмывании денег на территории Франции.