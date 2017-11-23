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      Прокуратура Франции обвинила Сулеймана Керимова в отмывании денег

      09:22, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:22, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      208
      0
      #налоги\n#Франция\n#Сулейман Керимов\n#деньги\n#суд\n#происшествие
      Фото: interfax.ru
      208
      0

      По решению суда российский сенатор останется на свободе под залог в 5 млн евро.

      Ницца. Франция. Российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом общественности сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. 

      Как пишут РИА «Новости», суд решил оставить предпринимателя на свободе, но с выполнением нескольких условий: Керимов обязан внести залог в 5 млн евро и не покидать пределы Франции.  «Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу» - уточнил Претр. 

      По версии следствия, пишет Интерфакс, бизнесмен  с помощью подставных фирм покупал недвижимость на Лазурном берегу, в частности, на мысе Антиб, где отдыхают состоятельные люди. При этом в документах посредники Керимова занижали стоимость домов для того, чтобы платить меньше налогов. 

      Отмечается, что на данный момент адвокат сенатора Никита Сычев отказался прокомментировать решение суда, и не озвучил, какие шаги будут предприняты в дальнейшем. 

      Напомним, о задержании Керимова в аэропорту Ниццы стало известно в среду, 22 ноября. В связи с этим российский МИД направил официальную ноту, так как предприниматель является должностным лицом и обладает дипломатической неприкосновенностью.

      09:22, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      208
      0
      #налоги\n#Франция\n#Сулейман Керимов\n#деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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