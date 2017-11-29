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      В Йемене у здания министерства финансов прогремел взрыв: погибли 4 человека

      10:25, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:25, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #люди\n#боевики\n#Исламское государство\n#Йемен\n#происшествие\n#взрыв в Йемене.
      Фото: vk.com
      172
      0

      Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

      Аден. Йемен. На юге Йемена в портовом городе Аден у здания министерства финансов прогремел взрыв. Как пишет РБК, в результате инцидента погибли четыре человека.  

      По информации СМИ, боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину, припаркованную у ведомства в районе Хор Максар. По словам очевидцев, пишет телеканал НТВ, взрыв был такой силы, что пострадало не только здание министерства, но и соседние дома.  

      Ответственность за инцидент, сообщает Газета.ру, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

      10:25, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #люди\n#боевики\n#Исламское государство\n#Йемен\n#происшествие\n#взрыв в Йемене.

       

       

       

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