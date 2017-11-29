В Йемене у здания министерства финансов прогремел взрыв: погибли 4 человека

Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Аден. Йемен. На юге Йемена в портовом городе Аден у здания министерства финансов прогремел взрыв. Как пишет РБК, в результате инцидента погибли четыре человека.

По информации СМИ, боевики подорвали начиненную взрывчаткой машину, припаркованную у ведомства в районе Хор Максар. По словам очевидцев, пишет телеканал НТВ, взрыв был такой силы, что пострадало не только здание министерства, но и соседние дома.

Ответственность за инцидент, сообщает Газета.ру, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».