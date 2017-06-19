Арестован водитель фургона, наехавшего на людей в Лондоне

По данным СМИ, в результате инцидента один человек погиб, десять пострадали.

Лондон. Великобритания. Британская полиция арестовала 48-летнего мужчину, находившегося за рулем фургона, наехавшего на людей на севере Лондона, выходивших из мечети. В результате инцидента один человек погиб, десять пострадали, пишет Интерфакс.

Восемь из пострадавших были доставлены в больницы, двум оказали медицинскую помощь на месте происшествия. По данным СМИ, переданными лондонской полицией, ни у одного участника инцидента нет ножевых ранений. Эта информация опровергает ранние сообщения о том, что предполагаемый преступник после наезда напал на людей с ножом.

Злоумышленник, который сейчас находится в руках полиции, был задержан прохожими, а затем передан в руки правоохранителей. В скором времени его поместят под охрану и отправят на психиатрическую экспертизу. Данные о причинах его действий британская полиция пока не сообщает.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, минувшей ночью на севере Лондона фургон наехал на людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.