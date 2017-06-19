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      Пожар на улице 10 лет октября в Ижевске и наезд фургона на толпу: что произошло минувшей ночью

      08:00, 19 июня, 2017
      08:00, 19 июня, 2017
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      #СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#Лондон\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Анастасия Саникова
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подготовили свежую подборку ночных новостей. В нее попал пожар на улице 10 лет Октября в Ижевске, наезд фургона на толпу людей в Лондоне, аварийное отключение электричества из-за погоды в Тюменской области и обрушение балкона на поминках.

      Пожар

      Пользователи ВКонтакте сообщили в группе ИГГС, что в Ижевске около 1:40 на улице 10 лет Октября, после АЗС в сторону улицы Удмуртская произошел пожар.

       

      Фургон и толпа

      «Газета.ru» пишет, что в результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек.

      Автомобиль въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.

      «Кто бы это ни сделал, он сделал это, чтобы нанести вред людям, и это террористический акт», — заявил глава мечети Мохаммед Козбар.

      Гроза и электричество

      В Тюменской области из-за гроз с ливнями и шквалистым ветром, обрушившихся на регион в последние два дня, аварийно отключилось электричество в нескольких населенных пунктах. Без света остались около 15 тыс. человек. Об этом пишет «Российская Газета».

      В основном отключения произошли из-за падения деревьев на линии электропередачи и обрывов проводов. Над ликвидацией последствии аварий работают 19 бригад и 24 единицы техники.

      Специалисты предупреждают, что к поврежденным проводам нельзя подходить ближе чем на восемь метров, а убирать упавшие на линии деревья может быть опасно для жизни. Свердловские синоптики предупредили о новом шторме

      Жертвы балкона

      При обрушении балкона на поминках в штате Монтана пострадало более 50 человек, сообщает «Лайф». Некоторых пострадавших пришлось вести в больницу на вертолетах, два пациента находятся в критическом состоянии.

      В списке пострадавших есть дети и пожилые люди, у многих из них тоже тяжёлые травмы.

      Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.

      08:00, 19 июня, 2017
      1549
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      #СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#Лондон\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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