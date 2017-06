Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

Лондон. Великобритания. Пятеро военнослужащих сухопутных сил потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишет Росбалт, традиционно в этот день в Лондоне проводят парад.

Информацию о пострадавших гвардейцах подтвердил изданию официальный представитель сухопутных сил, добавив, что день праздника оказался «чрезвычайно жарким». Военнослужащих немедленно напоили водой.

Саму 91-летнюю королеву и ее 96-летнего супруга принца Филиппа сопровождали конные гвардейцы. Также верхом на конях были первый и второй наследники трона принцы Чарльз и Уильям, а также дочь королевы принцесса Анна.

47.7k Likes, 238 Comments - Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Instagram: "Today The Queen and other members of The Royal Family attended Trooping the Colour - The Queen's..."