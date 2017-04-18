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      В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями

      16:50, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:50, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      73
      0
      #Турция\n#вертолет\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: pixabay.com
      73
      0

      По разным данным, на борту находилось от 12 до 14 человек.

      Тунджели. Турция. Турецкий вертолет с полицейскими и судьями на борту разбился на востоке Турции в провинции Тунджели. По разным данным, погибли от 12 до 14 человек, сообщает «РБК».

      Связь с вертолетом была потеряна во вторник, 18 апреля, в 11:50 мск. По одной из версий, полицейский вертолет попал в неблагоприятные погодные условия.

      По предварительным данным, на борту находились семь полицейских и двое судей. Остальные погибшие были членами экипажа.

      Детали инцидента выясняются.

      16:50, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      73
      0
      #Турция\n#вертолет\n#происшествие\n#гибель людей
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