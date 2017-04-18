В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями

По разным данным, на борту находилось от 12 до 14 человек.

Тунджели. Турция. Турецкий вертолет с полицейскими и судьями на борту разбился на востоке Турции в провинции Тунджели. По разным данным, погибли от 12 до 14 человек, сообщает «РБК».

Связь с вертолетом была потеряна во вторник, 18 апреля, в 11:50 мск. По одной из версий, полицейский вертолет попал в неблагоприятные погодные условия.

По предварительным данным, на борту находились семь полицейских и двое судей. Остальные погибшие были членами экипажа.

Детали инцидента выясняются.