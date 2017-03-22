В Варшаве нарисовали свастику на кладбище советских солдат

Неизвестные также оставили отпечатки красных стоп на фоне израильского флага.

Варшава. Польша. Неизвестные осквернили в Варшаве кладбище советских солдат, расположенное на улице Жвирки и Вигуры. Вандалы нарисовали свастику черного цвета и красные следы стоп на фоне израильского флага, сообщает «Лайф».

Российский посол в Польше уже попросил Министерство внутренних дел Польши устранить следы вандализма и наказать варваров.

Военное мемориальное кладбище заложили в 1950 году. Здесь захоронено 21 468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших во время освобождения Варшавы в 1944–1945 годах.