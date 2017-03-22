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      В Варшаве нарисовали свастику на кладбище советских солдат

      11:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      81
      0
      #армия\n#кладбище\n#Польша
      Фото: life.ru
      81
      0

      Неизвестные также оставили отпечатки красных стоп на фоне израильского флага.

      Варшава. Польша. Неизвестные осквернили в Варшаве кладбище советских солдат, расположенное на улице Жвирки и Вигуры. Вандалы нарисовали свастику черного цвета и красные следы стоп на фоне израильского флага, сообщает «Лайф».

      Российский посол в Польше уже попросил Министерство внутренних дел Польши устранить следы вандализма и наказать варваров.

      Военное мемориальное кладбище заложили в 1950 году. Здесь захоронено 21 468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших во время освобождения Варшавы в 1944–1945 годах.

      11:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      81
      0
      #армия\n#кладбище\n#Польша
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