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Китайские ученые подключили мозг обезьяны к компьютеру через кровеносную систему

12:09, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Китайские ученые подключили мозг обезьяны к компьютеру через кровеносную систему
12:09, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
3840
0
#Китай\n#Hi-Tech\n#ученые\n#медицина\n#технологии\n#компьютеры\n#протезы\n#операция\n#животные\n#обезьяны
Фото: pxhere.com
3840
0

Животное теперь может управлять протезом руки.

Пекин. КНР. Операцию по вживлению в мозг обезьяны инвазивного нейрокомпьютерного интерфейса впервые в мире провели китайские ученые. Операцию провели без вскрытия черепа, пишет Федеральное агентство новостей.

В результате примат получил возможность управлять протезом руки. Датчики ввели через яремную вену в сосуды кровоснабжения головного мозга. 

Технологию в перспективе можно будет использовать для помощи людям, пострадавшим от инсульта или обморожения. Теперь они смогут взаимодействовать с внешними устройствами, причем операции по присоединению интерфейса к мозгу можно будет проводить малоинвазивным путем.

Ранее сообщалось, что китайские ученые научились управлять полетом живого голубя через вживленный в мозг электронный чип.

12:09, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
3840
0
#Китай\n#Hi-Tech\n#ученые\n#медицина\n#технологии\n#компьютеры\n#протезы\n#операция\n#животные\n#обезьяны