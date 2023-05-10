Китайские ученые подключили мозг обезьяны к компьютеру через кровеносную систему

Пекин. КНР. Операцию по вживлению в мозг обезьяны инвазивного нейрокомпьютерного интерфейса впервые в мире провели китайские ученые. Операцию провели без вскрытия черепа, пишет Федеральное агентство новостей.

В результате примат получил возможность управлять протезом руки. Датчики ввели через яремную вену в сосуды кровоснабжения головного мозга.

Технологию в перспективе можно будет использовать для помощи людям, пострадавшим от инсульта или обморожения. Теперь они смогут взаимодействовать с внешними устройствами, причем операции по присоединению интерфейса к мозгу можно будет проводить малоинвазивным путем.

Ранее сообщалось, что китайские ученые научились управлять полетом живого голубя через вживленный в мозг электронный чип.