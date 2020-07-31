В Китае состоялся официальный запуск навигационной системы Beidou-3

Она должна стать конкурентом GPS и ГЛОНАСС.



Пекин. КНР. Глобальную навигационную систему Beidou-3 официально запустил Китай. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 31 июля, в Пекине, пишет РБК со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Запуск прошел в Доме народных собраний, в нем принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Beidou-3 - навигационная китайская сеть третьего поколения. Она станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Во всем мире Beidou-3 будет доступна к концу этого года.

Первый спутник Beidou китайские инженеры запустили в 2000 году. 29 июля 2020 года был выведен на орбиту и подключился к сети последний, 55-й по счету, спутник глобальной системы.