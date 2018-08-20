play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
635
0
#США\n#инновации\n#операционные системы\n#Android
Фото: www.flickr.com
635
0

На смену операционной системе придет новая Fuchsia OS.

США. В корпорации Google назвали «дату смерти» операционной системы (ОС) Android. Как сообщает Akket.com, на смену самой популярной ОС придет новая Fuchsia OS в 2023 году.

Ожидается, что новейшая система будет во многом превосходить Android и иметь неограниченный потенциал для роста и развития.

Большая часть Fuchsia OS, название которой может в будущем измениться, уже сделана. Сейчас компания будет дорабатывать готовый «скелет» еще несколько лет.

В первую очередь новую «операционку» внедрят в «умные» колонки и прочие гаджеты из экосистемы «умного» дома. Они выйдут на рынок через три года, то есть в 2021 году. Смартфоны с новой ОС появятся на прилавках через пять лет, а именно в 2023 году.

Все приложения и игры для Android получат полную совместимость с новой операционной системой. Однако с 2022 года Google прекратит всякое обновления «зеленого робота».

13:50, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
635
0
#США\n#инновации\n#операционные системы\n#Android

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

09:30, 13 августа, 2018
8912

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7710
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

6996
08:00, 13 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6344
11:30, 18 августа, 2018

Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

5558
15:29, 13 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12614

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3639
15:46, 13 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3013
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2580
14:40, 17 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2143
19:57, 14 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2187

На севере Италии обрушится автомобильный мост

2024
15:30, 14 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2000
18:45, 16 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

1999
09:32, 14 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

1997
19:00, 15 августа, 2018

Мультимедиа

Результаты. Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

17 августа, 2018