Google назвали «дату смерти» Android

На смену операционной системе придет новая Fuchsia OS.

США. В корпорации Google назвали «дату смерти» операционной системы (ОС) Android. Как сообщает Akket.com, на смену самой популярной ОС придет новая Fuchsia OS в 2023 году.

Ожидается, что новейшая система будет во многом превосходить Android и иметь неограниченный потенциал для роста и развития.

Большая часть Fuchsia OS, название которой может в будущем измениться, уже сделана. Сейчас компания будет дорабатывать готовый «скелет» еще несколько лет.

В первую очередь новую «операционку» внедрят в «умные» колонки и прочие гаджеты из экосистемы «умного» дома. Они выйдут на рынок через три года, то есть в 2021 году. Смартфоны с новой ОС появятся на прилавках через пять лет, а именно в 2023 году.

Все приложения и игры для Android получат полную совместимость с новой операционной системой. Однако с 2022 года Google прекратит всякое обновления «зеленого робота».