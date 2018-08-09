Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

Корпорация основала новый бренд.

Пекин. Китай. Китайская компания «Xiaomi» перестанет выпускать смартфоны. Корпорация объявила о запуске нового бренда для мобильных телефонов, пишет Life.ru.

Новая марка для мирового рынка будет называться «Pocophone», а для индийского – «Poco». Несмотря на это, производство техники будет под контролем «Xiaomi».

Первым устройством с чипом Qualcomm Snapdragon 845, двойной камерой на 20 мегапикселей, системой жидкостного охлаждения и аккумулятором на 4000 мАч станет Pocophone F1.