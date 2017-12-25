Также в тройку лидеров вошли смартфоны Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 10 Pro.

Москва. iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года. Как пишет Газета.ру, эксперты издания составили рейтинг технических устройств, в который включили не только смартфоны, но и наушники, и внешние аккумуляторы.

Отмечается, что категорию смартфонов специалисты разделили на две категории: премиальные и бюджетные, в каждой из которой отметили как плюсы, так и минусы той или иной модели.

Таким образом, среди премиальных смартфонов лидером стал iPhone X от Apple. Второе место досталось флагману Samsung – Galaxy S8. На третьей строчке расположился Huawei Mate 10 Pro.

Среди бюджетных девайсов лидером признали Xiaomi 5A. Второе место эксперты отдали Meizu M6, а третье - Honor 6C Pro.

В категории наушников пальма первенства оказалась у Sony WH-1000XM2. «Серебро» специалисты присудили Plantronics BackBeat Pro 2, а «бронзу» - Mi In-Ear Headphones Pro HD.

Среди внешних аккумуляторов лидером стал Mi Power Bank 2 10000 от Xiaomi в плоском металлическом корпусе. На втором месте расположился ZMI 10 (QB820) с функцией зарядки ноутбков. Третье место присудили - AUKEY Power Bank в 30000mAh.