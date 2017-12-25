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      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      10:16, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:16, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      428
      0
      #рейтинг\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#техника
      Фото: vk.com
      428
      0

      Также в тройку лидеров вошли смартфоны Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 10 Pro.

      Москва. iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года. Как пишет Газета.ру, эксперты издания составили рейтинг технических устройств, в который включили не только смартфоны, но и наушники, и внешние аккумуляторы.  

      Отмечается, что  категорию смартфонов специалисты разделили на две категории: премиальные и бюджетные, в каждой из которой отметили как плюсы, так и минусы той или иной модели.  

      Таким образом, среди премиальных смартфонов лидером стал iPhone X от Apple. Второе место досталось флагману Samsung – Galaxy S8. На третьей строчке расположился Huawei Mate 10 Pro.  

      Среди бюджетных девайсов лидером признали Xiaomi 5A. Второе место эксперты отдали Meizu M6, а третье - Honor 6C Pro.  

      В категории наушников пальма  первенства оказалась у Sony WH-1000XM2. «Серебро» специалисты присудили Plantronics BackBeat Pro 2, а «бронзу» - Mi In-Ear Headphones Pro HD.  

      Среди внешних аккумуляторов лидером стал Mi Power Bank 2 10000 от Xiaomi  в плоском металлическом корпусе. На втором месте расположился ZMI 10 (QB820) с функцией зарядки ноутбков. Третье место присудили - AUKEY Power Bank в 30000mAh.

       

      10:16, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      428
      0
      #рейтинг\n#iPhone\n#Apple\n#гаджеты\n#смартфоны\n#техника

       

       

       

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