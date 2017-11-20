Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

Удаление публикаций перестало быть доступным в компьютерной версии сайта.

Менло-Парк. США. В Facebook пропала функция удаления старых публикаций. Как пишет Life.ru, это вызвало большое количество жалоб среди пользователей социальной сети.

По информации СМИ, удаление постов перестало быть доступным в компьютерной версии сайта. Ранее сделанные публикации можно только отредактировать. Несмотря на это, пользователи по-прежнему могут удалять свои старые записи в приложении для смартфонов.

Отмечается, что многие их них предположили, что в декстопной версии сайта произошел сбой, и руководство социальной сети не отключало одну из важных функций. Однако портал VentureBeat предполагает, что подобный баг является уловкой компании, которая таким образом пытается поднять популярность мобильного приложения среди пользователей.