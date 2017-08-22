Google представила новую операционную систему Android Oreo

Новая операционка 8.0, как и предыдущие апгрейды, названа в честь знаменитого лакомства.

Нью-Йорк. США. Компания Google провела презентацию новой операционной системы Android 8.0 Oreo. Как пишет Лента.ру, система получила ряд усовершенствований.

Представленную операционку оснастили новыми функциями – режимом «картинка в картинке» и автозаполнением. Также в системе усовершенствовали средства защиты, увеличили скорость работы и оптимизировали режим энергопотребления.

Помимо этого, на стадии бета-тестирования, система обзавелась ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, обновленным дизайном системы и бейджами для иконок, показывающих наличие уведомлений.

Также разработчики не стали отступать от традиции давать каждой новой версии наименование какого-либо известного десерта или сладости. Таким образом, версию 8.0 назвали в честь знаменитого шоколадного печенья Oreo.