Google объявила дату релиза новой операционной системы Android O

Презентация ОС состоится 21 августа.

Нью-Йорк. США. Компания Google представит общественности новую операционную систему Android O (8.0) 21 августа. Как пишет Лента.ру, презентация новой ОС пройдет в день первого за почти столетие солнечного затмения на территории штатов.

Разработчики отмечают, что новая операционка обзавелась ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что позволит улучшить работу устройства. Также компания переработала дизайн системы и добавила бейджи для иконок, показывающих наличие уведомлений.

В настоящее время операционная система находится в стадии бета-тестирования, а в конце июня вышла четвертая версия превью прошивки.