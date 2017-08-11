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      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      16:39, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      16:39, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      124
      0
      #Hi-Tech\n#Великобритания\n#гаджеты\n#аукцион
      Фото: pixabay.com
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      Культовые изделия предлагают за десятую часть прежней стоимости.

      Лондон. Великобритания. Обанкротившаяся компания Vertu выставила на торги коллекцию элитных мобильных телефонов. Ранее стало известно о закрытии завода по их производству в Черч Крукхеме, пишет портал «Виста-Ньюс».  

      Изделия некогда культового бренда упали в цене примерно в 10 раз. Так, модель Vertu Signature в золотом корпусе с кожей аллигатора стоила раньше 19 тысяч долларов США. Теперь ее можно приобрести за 1,5 тысячи. А Vertu Ti Ferarri, за которую еще недавно просили 16 тысяч, сейчас продается за 670 долларов.  

      Всего на аукционе рассчитывают реализовать 105 телефонов из коллекции производителя, а также оборудование по их производству.  

      Добавим, о банкротстве компании Vertu официально было объявлено в июле 2017 года.

      16:39, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      124
      0
      #Hi-Tech\n#Великобритания\n#гаджеты\n#аукцион

       

       

       

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