Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

Культовые изделия предлагают за десятую часть прежней стоимости.

Лондон. Великобритания. Обанкротившаяся компания Vertu выставила на торги коллекцию элитных мобильных телефонов. Ранее стало известно о закрытии завода по их производству в Черч Крукхеме, пишет портал «Виста-Ньюс».

Изделия некогда культового бренда упали в цене примерно в 10 раз. Так, модель Vertu Signature в золотом корпусе с кожей аллигатора стоила раньше 19 тысяч долларов США. Теперь ее можно приобрести за 1,5 тысячи. А Vertu Ti Ferarri, за которую еще недавно просили 16 тысяч, сейчас продается за 670 долларов.

Всего на аукционе рассчитывают реализовать 105 телефонов из коллекции производителя, а также оборудование по их производству.

Добавим, о банкротстве компании Vertu официально было объявлено в июле 2017 года.