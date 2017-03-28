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      В США разработают технологию записи мыслей на цифровые носители

      19:45, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:45, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #будущее\n#мысли\n#ученые\n#прогресс
      Фото: pixabay.com
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      Спонсором выступит американский миллиардер Илон Маск.

      Калифорния. США. Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил финансировать разработку технологии, записывающей мысли на цифровые носители. За такое исследование решила взяться компания Neuralink, сообщает «НТВ».

      Американский миллиардер Илон Маск станет не только спонсором компании Neuralink, но и войдет в состав руководства. Основное направление организации – разработка технологий, которые позволят считывать данные с человеческого мозга, фиксировать их на цифровые носители и выполнять обратную операцию.

      19:45, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #будущее\n#мысли\n#ученые\n#прогресс
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