«Спутник V» начали использовать в Словакии для вакцинации населения

Продвинуть препарат на местный рынок удалось, несмотря на отсутствие сертификации в Евросоюзе.



Братислава. Словакия. Первые прививки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» получили жители Словакии. Как сообщает ИА REGNUM, массовая иммунизация началась 7 июня.

По данным Словацкого радио, в стране будет развернуто 8 центров вакцинации – по одному в каждом крае республики. Более 5 тыс. человек уже зарегистрировались на получение вакцины. А всего привить российским препаратом планируется 100 тыс. жителей страны в возрасте от 18 до 60 лет.

Применять «Спутник V» в Словакии разрешили в конце минувшего месяца. Агентство по лекарствам Евросоюза пока не сертифицировало данную вакцину. Наряду с российским препаратом, в стране проводится иммунизация продукцией фирм Pfizer (США), BioNTech (Германия), американскими Moderna и Johnson & Johnson, а также шведско-британской AstraZeneca.

Напомним, попытки организовать вакцинирование жителей Словакии «Спутником V» стоили должности бывшему премьер-министру страны Игорю Матовичу. После критики этой идеи со стороны двух правящих партий его понизили до вице-премьера и министра финансов. Также пришлось уволиться главе Минздрава Мареку Крайчи и еще нескольким членам правительства страны.